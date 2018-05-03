ELİF JALE YEŞİLIRMAK'TAN BÜYÜK BAŞARI!
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kilo finalinde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Kaynak: haberinburada
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