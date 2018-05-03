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Elif Jale Yeşilırmak'tan büyük başarı!

ELİF JALE YEŞİLIRMAK'TAN BÜYÜK BAŞARI!

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kilo finalinde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Elif Jale Yeşilırmak'tan Büyük Başarı!(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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