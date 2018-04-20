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Elitaş anlattı, Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak

ELİTAŞ ANLATTI, CUMHURBAŞKANLIĞI PUSULASI NASIL OLACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında adayların ismi, resmi ve mühür yeri olacak" dedi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Elitaş Anlattı, Cumhurbaşkanlığı Pusulası Nasıl Olacak(10/10)6

Habertürk TV'de canlı yayına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Sandık kurulu 2 pusula verecek. 2'sine mühür basacağız. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında adayların ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak. İki pusula aynı zarfa atılacak." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR....

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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