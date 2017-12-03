ELON MUSK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNİ MARS'A YOLLUYOR!
Elon Musk, geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı Tesla Roadster isimli otomobilini Mars'ın yörüngesine gönderip sonsuza kadar uzayda döndürmeyi planlıyor.
Elon Musk, kısa süre önce Tesla'nın elektrikli kamyonunu tanıtırken sahneye sürpriz bir şekilde iki kapılı spor bir elektrikli otomobil çıkarmıştı. Musk, Tesla Roadster isimli bu otomobilinin çapında reklamını yapmak ve imajını güçlendirmek için aracı Mars'ın yörüngesine gönderip sonsuza kadar uzayda döndürmeyi planlıyor.
DENEME AMAÇLI ROKET GÖNDERİYOR
Tech Inside'da yer alan habere göre, Musk SpaceX şirketinin Mars'ta koloni kurma planlarının başlangıcı olarak, özel olarak üretilmiş bir Heavy Falcon roketini deneme amacıyla Mars'a yollayacak. Bu deneme sürüşü sırasında, Mars'a giderken roketin yaşayacağı sorunlar gözlenecek. İlk deneme sürüşü sonunda edinilen deneyimle muhtemelen birkaç deneme sürüşü daha yapılacak ve birkaç sene içinde Mars'a sorunsuz şekilde dev roketler ve ağır yükler göndermek güvenli hale gelmiş olacak. Böylece çok pahalı olan koloni materyalleri, özel inşaat robotları ve sonunda da insan kolonistleri Mars'a göndermek mümkün olacak.
YOLK BOYU AYNI ŞARKIYI ÇALACAK
Elon Musk'un Mars'ın yörüngesine yollayacağı aracın yol boyunca David Bowie'nin "Space Oddity" şarkısını çalacak.
En büyük hedefi insanoğlunu Mars'a götürmek olan şirket, Heavy üzerinde üç adet Dünya'ya geri iniş yapabilecek roket kullanıyor. Bu kombinasyon uzay yolculuklar için daha yüksek güç anlamına gelirken, ocak ayındaki kalkışın Cape Canaveral üssünde yapılacağı söyleniyor. Efsane Apollo 11'in kalkış noktasında havalanacak roket, herkes için büyük önem arz ediyor.
Kaynak: haberinburada
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