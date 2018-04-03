Dahi çocuk Elon Musk, Tesla Model 3'ün üretim sürecini eski Apple yöneticisi Doug Field'dan devraldığını duyurdu. Haberi her zamanki gibi Twitter hesabından duyuran Musk, Field'ın hem üretim hem de mühendislik süreçlerini yönetmek yerine, artık yalnızca Tesla'nın otomobil tasarımı ve mühendislik çalışmalarına yön vereceğini açıkladı.

ÜRETİM SÜRECİNDE SORUNLAR ÇIKTI

Elon Musk'ın üretim sürecini ele alması sürpriz bir hamle değil. Tesla, Model 3'ün üretim hedeflerini tutturmakta zorlanıyor ve üretim sürecinde yaşanan sorunlar şirketin hisselerine yansıyor.

HEDEFİN YÜZDE 20 ALTINDA

Model 3 üretimi halihazırda şirketin son çeyrekte açıkladığı üretim hedefinin yüzde 20 altında seyrediyor. Musk ve ekibi, Nevada'daki Gigafactory 1 isimli fabrikalarında başlattıkları yeni üretim sürecinin, otomobilin üretimindeki önemli darboğazlardan birini gidermesini umuyor.

Otomobilin üretim sürecindeki gecikmelerin yanı sıra, Model 3'leri ellerine ulaşan ilk müşterilerin bazıları otomobilde kullanılan malzemelerin kalitesinden ve uyumundan şikayetçi olduklarını belirtti. Tesla'nın bu sorunları da yakında gidermesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada