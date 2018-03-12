Elon Musk Tarih Verdi! Mars'a Yolculuk Başlıyor
Gülse, Acun'a Meydan Okudu: Biz Daha Olaylıyız, Bizi Takip Edin!
Arda Turan Dünya Evine Girdi! Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
11 Ayrı Hayat, 11 Acı! Birlikte Son Kez Böyle Gülümsediler
Sevgilisi Üçlü İlişkiyi Kabul Etmeyince Testislerini Isırarak Kopardı
Fenerbahçeli Taraftarları Taşıyan Uçakta Bomba İhbarı Yapıldı!
Terör Örgütü Pkk Yandaşları Almanya'da Türklere Saldırdı!
İran'dan Acı Haber! 11 Cansız Beden Enkaz Alanında Bulundu!
Cesur Pozlarını Paylaşan Hemşire İşinden Oldu
250 Km Hıza Çıkan Yht İçin Geri Sayım Başladı! 96 Adet Sipariş Verildi
Juventus Zirveyi Bırakmadı
Kızılay Başkanı: İran'da Düşen Jetin Enkazına 4 Saat Sonra Ulaşılacak
İran'da Düşen Uçakta Ünlülerin Modacısı Da Yer Alıyormuş
İşte Düşen Jetin Pilotu! Hava Kuvvetlerinin İlk Mezunlarındandı
Ölüme Götüren Jete Böyle Binmiş! İşte Mina Başaran'la İlgili Tüm Bilinmeyenler
Ünlü İş Adamı, Düşen Jetteki Kızının İsmini Dev Projeye Vermişti
Hsk, Nişanlısının Kaldığı Yurdu Basan Savcı İçin Soruşturma Başlattı
Galatasaray'dan Muhteşem Geri Dönüş!
Beyoğlu'nda Bir Binada Sandalyeye Bağlanıp Yakılmış Liseli Erkek Öğrenci Cesedi Bulundu
Galatasaray'da Deprem! Yıldız Futbolcu F.Bahçe Derbisinde Yok

Elon Musk tarih verdi! Mars'a yolculuk başlıyor

ELON MUSK TARİH VERDİ! MARS'A YOLCULUK BAŞLIYOR

SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, Mars'a gidecek ilk gemiyi inşa etmeye başladıklarını ve gelecek yıl yolculuk testlerinin başlayacağını duyurdu.

Tarih : 12 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Elon Musk Tarih Verdi! Mars'a Yolculuk Başlıyor(8/10)4

New Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk için ilk testlerin gelecek sene başlayacağını duyurdu.

FALCON HEAVY'İ UZAYA FIRLATMIŞTI

Geçen ay dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'i başarıyla uzaya fırlatan SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Musk, Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

"İLK BAŞTA KISA UÇUŞLAR OLACAK"

Konuşmasında SpaceX'in planları hakkında bilgi veren Musk, "Mars'a gidecek ilk gezegenler arası gemiyi inşa ediyoruz. İlk başta kısa uçuşlar olacak. Testlerin gelecek senenin ilk yarısında başlamasını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Musk, testler kapsamında ilk başta kısa iniş-kalkış denemelerinin yapılacağını belirtirken, uçuşlarda henüz insanların yer almayacağını bildirdi.

MUSK, UZAYDAKİ İHTİYAÇLARLA İLGİLİ İPUÇLARI VERDİ

SpaceX'in testlerinin diğer uzay ve roket teknolojisi firmalarını ve özellikle devletleri uzay araştırmalarına daha çok yöneltmek için ilham kaynağı olmasını umduğunu dile getiren Musk, Mars'ta insanların ilk başta güç kaynağı, cam kubbe ve temel yaşam gereksinimlerine ihtiyacı olacağını kaydetti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLA İLGİLİ SORUNLAR OLMUŞTU

Musk'ın aynı zamanda üst yöneticiliğini yaptığı ABD'li enerji depolama firması ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliştirdiği Model 3 adlı elektrikli aracın piyasaya sürülmesinde gecikmeler yaşanmıştı.

FALCON HEAVY İÇİN 90 MİLYON DOLAR HARCADI

ABD'de "vizyoner milyarder" ve "uzay sevdalısı" olarak tanınan Musk'ın Falcon Heavy adlı roketi, yeniden kullanılabilir roket parçaları, ağır yük taşıma kapasitesi ve 90 milyon dolarlık nispeten ucuz maliyetiyle öne çıkıyor.

Falcon Heavy, 63,8 tonluk yük taşıma kapasitesiyle bugüne kadar dizayn edilen en güçlü ticari roket oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Elon  Musk  Tarih  Verdi  Mars  A  Yolculuk  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER