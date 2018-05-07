Dünyaca Ünlü Yıldız Türkiye'ye İddialı Geliyor: Çok Eğlenceli Olacak
Trump'ın Başını Ağrıtacak Sözler: İlişkiye Girdiler, Koltukta İzledim!
Müge Anlı'dan Beşiktaş Taraftarlarına Cevap: Benim Ne Alakam Var
Gülben Ergen'den Beşiktaş Taraftarına Müge Anlı Tepkisi: Ayıp!
Dünyanın Gözü Trump'ta! İran Kararına Saatler Kaldı
Elon Musk, Teknolojiden Vazgeçti! İşte Yeni İşi
İsrail'den Gazze'deki Filistinlilere Ramazan İzni Çıkmadı
Suriyeli Tacizcinin Serbest Bırakılması Darıca'yı Karıştırdı! 2 Suriyeli Bıçaklandı
Beşiktaş Taraftarından Müge Anlı'ya Ağza Alınmayacak Sözler!
Beşiktaş, Kayserispor Engelini Rahat Geçti
Akhisarspor - Fenerbahçe Final Maçının Biletleri Satışa Çıktı
İyi Parti Süreci Noktaladı! İşte Akşener'in Topladığı İmza Sayısı
Portakal, Adayları Düelloya Davet Etti! Demirtaş İçin De Formül Buldu
Göztepe Avrupa Yolunda Yara Aldı: 0-0
Beşiktaş'ın Yıldızı Cezalı Duruma Duruma Düştü!
10 Yıldan Eski Kimliği Olanlar Oy Verebilecek Mi? Cevap Geldi!
Manisa'da Dünyanın En Güçlü Böceği Bulundu!
Türk Savunma Sanayii Göğüs Kabarttı
Uefa'dan Şenol Güneş'e Tebrik Mesajı
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Sp Lideri Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

Elon Musk, teknolojiden vazgeçti! İşte yeni işi

ELON MUSK, TEKNOLOJİDEN VAZGEÇTİ! İŞTE YENİ İŞİ

Tesla ve SpaceX gibi şirketleriyle tanınan dahi milyarder Elon Musk, sıradaki çılgın projesinin bir şekerleme şirketi olacağını söyledi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Elon Musk, Teknolojiden Vazgeçti! İşte Yeni İşi(7/10)3

Uzaya fırlattığı roketleri tek parça Dünya'ya geri döndüren, yer altını kazan Boring Company isimli şirketiyle lav silahları satan Elon Musk, bu sefer tüm bunlardan daha çılgın bir projeye atılmak için kolları sıvadı.

ŞEKERLEME ŞİRKETİ KURMAYI PLANLIYOR

Sık sık Twitter üzerinden fikirlerini ve yeni projelerini açıklayan seri girişimci, yeni bir şekerleme şirketi kuracağını duyurdu. Birçok takipçisinin haklı olarak bunun bir şaka olduğunu söylemesi üzere, Musk "çok ciddiyim" yanıtını verdi.

"ŞEKERLEME ŞİRKETİ KURUYORUM VE MUHTEŞEM OLACAK"

Elon Musk'ın neden böyle bir projeye atılmak istediği ve şekerleme şirketinin gelecek planlarında nasıl bir rol üstleneceği şu an için gizemini koruyor. Ancak şirketleri arasında koordinasyon sağlamayı sevdiği bilinen Musk'ın safi kar etmek için şekerleme üreteceği düşünülmüyor.

Musk, çılgın projesini "Şekerleme şirketi kuruyorum ve muhteşem olacak!" sözleriyle duyurdu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Elon  Musk  Teknolojiden  Vazgeçti  İşte  Yeni  İşi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER