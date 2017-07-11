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Emanet Aldığı Oltaya İğneli Vatoz Takıldı, Eliyle Denize Atmak İsterken Ölümden Döndü

EMANET ALDIĞI OLTAYA İĞNELİ VATOZ TAKILDI, ELİYLE DENİZE ATMAK İSTERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Emanet olarak baktığı balık oltasına takılan iğneli vatoz tarafından sokulan Gülhan Şenözhür, gittiği hastanede doktorlara vatoz tarafından sokulduğunu inandıramadı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Emanet Aldığı Oltaya İğneli Vatoz Takıldı, Eliyle Denize Atmak İsterken Ölümden Döndü(5/10)1

İzmir'de yaşayan Gülhan Şenözhür, arkadaşının emanet oltasını beklerken oltaya takılan iğneli vatozu eliyle tutup denize atmaya çalışırken, vatozun kuyruğundaki iğneyle elini sokması sonucu ölümden döndü. Zehirin koluna ilerlememesi için bileğini sıkarak en yakın hastanenin acil servisine giden Şenözhür, doktorları elini iğneli vatozun soktuğuna fotoğrafla inandırabildi.

KIVRANAN BALIĞA KIYAMAYIP DENİZE ATMAK İSTEDİ

İzmir'in Konak ilçesi Küçükyalı Mahallesi'nde yaşayan bir süre avukat yanında sekreterlik yapan ev kadını Gülhan Şenözhür, kendi mahallesinin deniz kenarında balık tutan arkadaşının oltasını beklemeye başladı. Oltanın hareket etmesi üzerine büyük bir balığın geldiğini düşünen Şenözhür, heyecanla oltayı çekti, gelen iğneli vatozdu. Yanındaki balıkçılara cep telefonunu verip fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiren Şenözhür, oltanın ucunda kıvranan balığa kıyamadı ve onu eliyle tutup denize geri göndermek istedi. Tam o sırada vatoz kuyruğundaki iğneyle Şenözhür'ün sol elini yüzük parmağı ile orta parmağı arasından soktu. Acıyla kıvranan Şenözhür, diğer eliyle bileğini sıkarak zehirin koluna ilerlememesi çabasıyla en yakındaki İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gitti."SAHİLDE DENK GELEBİLECEK EN İMKANSIZ BALIK BANA DENK GELMİŞ"

Doktorları, elini iğneli vatozun soktuğunu fotoğrafı göstererek inandırabildi. Eline dikiş atılan, bileğini sıktığı ve çok kısa zamanda hasteneye gittiği için büyük bir kazayı ucuz atlatan Şenözhür, "Balıkçılıktan hiç anlamam. Her şey arkadaşımın emanet ettiği oltayı beklerken oldu. Oltanın ucunda can çekişen balığı görünce üzüldüm ve denize atmak istedim. Birden kuyruğundaki iğneyi elime soktu. Vatozlar elle tutulmazmış ben bilemedim. İğne elime beş santimetre girdi ancak orada kalmadı. Zehirin koluma ilerlememesi için bileğimi sıktım. Doktorların bunun çok etkili olduğunu söyledi. Hastane vatoz soktuğunu söylediğimde kimse inanmadı. Doktorlara fotoğrafları gösterdim. Elimi sıcak suyun içine soktular, çektiğim acıyı tarif edemem. Sonra serum verildi, alerji iğnesi yapıldı, elimin üstündeki yırtık dikildi. Hiçbir ağrı kesici acımı dindirmedi. Sahilde denk gelebilecek en imkansız balık bana denk gelmiş ve çok ucuz atlatmışım. Herkes dikkatli olsun ve bilmedikleri balığı elleri ile tutmasınlar" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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