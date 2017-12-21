EMANET GÖZLÜKLE GELDİ, 30 BİN LİRAYI ALIP GİTTİ
Edirne'nin köyünden, "Kim milyoner olmak ister?" isimli bilgi yarışmasına, parası olmadığı için arkadaşından aldığı emanet gözlükle katılan Hanife Güneş 30 bin lira kazandı.
Edirne'nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünden, bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışmasına parası olmadığı için arkadaşından aldığı emanet gözlükle katılan Hanife Güneş 30 bin liranın sahibi oldu.
HEM AĞLATTI HEM GÜLDÜRDÜ
Edirne'nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünden ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılan Hanife Güneş, doğal ve samimi davranışlarıyla izleyenleri hem ağlattı hem güldürdü. Tüm joker haklarını kullanarak 8'inci soruyu doğru cevaplayan Güneş, 30 bin liranın sahibi oldu.
O PARAYLA UMRE'YE GİDECEK
Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım'ı sevdiği için yarışmaya katıldığını ifade eden Güneş, parası olmadığı için yarışmaya arkadaşından aldığı emanet gözlükle katıldığını belirtti. Kendi gözlükleriyle yakını görmekte güçlük çeken Güneş, kazandığı parayla eşini yemeğe götüreceğini ve Umreye gideceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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