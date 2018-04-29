Ankara'da arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'nde kafeye gelen avukat Beyza Erdoğan, otomobilini 1439. Sokak'ta park etti. Yaklaşık 1,5 saat kafede kalan Erdoğan, aracının yanına gittiğinde sağ arka camının kırıldığını ve dizüstü bilgisayarı ile müvekkilliğini yaptığı kişilerle ilgili 4 dava dosyasının çalındığını fark etti.

PARMAK İZİ ÇALIŞMASI BAŞLADI

Erdoğan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde park izi çalışması yaptı. Bu arada, aynı sokakta park halinde bulunan otomobilin de sol ön kelebek camı kırılarak içindeki çok sayıda flaş belleğin bulunduğu çantanın çalındığı belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"SÖZ KONUSU OLAN EMEK HIRSIZLIĞI"

Hırsızlık mağduru avukat Erdoğan, yaptığı açıklamada, avukatların bir dosyayı çalışmasının uzun zaman aldığına dikkati çekerek, hırsızlık nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Dava açmak üzere Balıkesir'e gideceğini ve davayla ilgili dosyaların araçta olduğunu ifade eden Erdoğan, "Döndüğümde araçtaki dosyaların çalınmış olması beni adeta şoka uğrattı. Burada önemli olan şey asla bir maddi değer değil, burada bir emek söz konusu. Burada üzücü olan ise hırsızlığı yapan arkadaş da adliyeye düşecek, ona da bir avukat gerekecek, onu savunmak için de çaba ve emek gerekecek. Burada söz konusu olan şey emek hırsızlığı." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada