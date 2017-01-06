

Memur emeklilerine ek ikramiye müjdesi tamam. 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen 30 hizmet yılı üzerinden ödeme alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci start alacak.







BAŞVURUYA DİKKAT!



Hak sahiplerinin, ek ikramiyelerini alabilmek için, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvurması gerekiyor. İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek. Yani bu ay başvuran Mart'ta parasını alacak, varsa kalan ödemesini de Mart 2018'de cebine koyacak.







NASIL HESAPLANACAK?



Ödemeler, görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. Takvim'deki habere göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya göre ödenecek. Açılmış davalar, davanın konusuz kalması sebebiyle düşecek. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek..







kaynak:yenişafak