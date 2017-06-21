

Türker Ertürk, sosyal medyada paylaştığı bir mesajda FETÖ'nün zehir taktiğine dikkat çekti. Ertürk, askerlerin zehirlenme olayları için FETÖ'nün kaos yaratma taktiği dedi.







Balyoz kumpasında adı geçen ve görevinden istifa eden eski Deniz Harp Okulu Komutanı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk de FETÖ'nün zehir taktiğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Ertürk, "Gıda zehirlenmesi yapmak FETÖ'nün eski taktiğidir, itibarsızlaştırma saldırısı yaptığı komutanların birliklerine karşı! Gıda zehirlenmesi saldırılarının arkasında FETÖ olabilir. Kaos yaratmak için. Yuvalandıkları yemek şirketleri ile" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet