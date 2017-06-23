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Emekli Ve Memura Fark Geliyor
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emekli ve memura fark geliyor

EMEKLİ VE MEMURA FARK GELİYOR

Memur emeklilerine ve memurlara Temmuz'da fark verileceği belirlendi. Haziran enflasyonuna göre bu fark artacak ya da azalacak

Tarih : 23 Haziran 2017, 12:52
Puan Ver : Emekli Ve Memura Fark Geliyor(9/10)6


Temmuz ayında memur emeklilerine ve memurlara fark geliyor. Maliye Bakan Naci Ağbal, "Biz memurlarımıza, kamu çalışanlarımıza son 15 yılda refahlarını artıracak bir politika izledik, hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik. 2017 yılında da aynı şekilde memur ve kamu çalışanlarımıza Ocak ayında zam yaptık. Temmuz'un başında enflasyon açıklanacak. Böyle bir yük olursa, bu yükü karşılayacağız" dedi.



Toplu sözleşmede; memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4 olacağı karara bağlanmış, ayrıca ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı verileceği yer almıştı. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 çıkınca, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.18 fark oluştu.



Haziran enflasyonuna göre bu fark artacak ya da azalacak.



ENFLASYON FARKI YANSITILACAK



Enflasyon aynı kalsa bile maaşlara yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 3.18 enflasyon farkı yansıtılacak. Beklenti anketlerine göre, Haziran enflasyonunun yüzde 0.30 olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse de maaşlara yüzde 3.48 enflasyon farkı ve yüzde 4 zam yansıtılacak.



Enflasyon zammının oranı, 3 Temmuz'da belli olacak.



 



kaynak:sabah








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