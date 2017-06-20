

SSK, Emekli Sandığı, Bağ- Kur emeklileri için maaş haftasına girildi. 11.5 milyon kişi, Arife gününe kadar maaşlarını alacak. Temmuz ise emekliler için zam ayı olacak.







9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, normalde maaşlarını her ayın 16'sı ile 28'i arasında alıyor. Memur emeklilerine ise maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında ödeniyor. 25-27 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere erken ödeme uygulaması hayata geçirildi. Buna göre; SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanların 24-26 Haziran tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir, aylık ödemeleri, tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar için 21 Haziran'da, 2 olanlar için 22 Haziran'da, 0 olanlar için 23 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bağ-Kur emekli, dul ve yetim aylığı alanların 25-28 Haziran'da ödenmesi gereken gelir, aylık ödemeleri ise tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar için 20 Haziran'da, 1 ve 3 olanlar için 21 Haziran'da, 4, 6 ve 8 olanlar için 22 Haziran'da, 0 ve 2 olanlar için 23 Haziran'da yapılacak. Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1, 2 ve 3 Temmuz'da ödenmesi gereken aylıkları 22 Haziran'da, 4 ve 5 Temmuz'da ödenmesi gerekenlerin aylıkları da 23 Haziran'da yatırılacak.







kaynak:bursadabugün