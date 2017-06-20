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emekliler bayrama kadar maaşlarını alacak

EMEKLİLER BAYRAMA KADAR MAAŞLARINI ALACAK

11.5 milyon emekli için maaş haftasına girildi. Tüm emekliler, bayrama maaşı cebinde girecek. Arife gününe kadar ödemeler tamamlanacak. Temmuz ise emekliler için zam ayı olacak

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:18
Puan Ver : Emekliler Bayrama Kadar Maaşlarını Alacak(6/10)6


SSK, Emekli Sandığı, Bağ- Kur emeklileri için maaş haftasına girildi. 11.5 milyon kişi, Arife gününe kadar maaşlarını alacak. Temmuz ise emekliler için zam ayı olacak.



9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, normalde maaşlarını her ayın 16'sı ile 28'i arasında alıyor. Memur emeklilerine ise maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında ödeniyor. 25-27 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere erken ödeme uygulaması hayata geçirildi. Buna göre; SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanların 24-26 Haziran tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir, aylık ödemeleri, tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar için 21 Haziran'da, 2 olanlar için 22 Haziran'da, 0 olanlar için 23 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bağ-Kur emekli, dul ve yetim aylığı alanların 25-28 Haziran'da ödenmesi gereken gelir, aylık ödemeleri ise tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar için 20 Haziran'da, 1 ve 3 olanlar için 21 Haziran'da, 4, 6 ve 8 olanlar için 22 Haziran'da, 0 ve 2 olanlar için 23 Haziran'da yapılacak. Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1, 2 ve 3 Temmuz'da ödenmesi gereken aylıkları 22 Haziran'da, 4 ve 5 Temmuz'da ödenmesi gerekenlerin aylıkları da 23 Haziran'da yatırılacak.



 



kaynak:bursadabugün








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