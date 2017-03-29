EMEKLİLER DİKKAT! 1 YIL İÇİNDE BAŞVURMAYAN...
Milyonlarca emekliye ek ikramiye ödemeleri başladı. İkramiye farkı 34 bine kadar yükselirken 1 yıl içinde başvuru yapmayan emekliler bu haktan yararlanamayacak.
Emeklilere ödenmeye başlanan ek ikramiyelerde üst sınır 34 bine kadar çıkıyor. En uç örnekle; 40 yıl üzerinden hizmeti olan ve Ocak 2014'te 7600 ek göstergeyle emekli olan memurun eline 34.074 TL ikramiye farkı geçecek.
30 yılın üzerinde hizmeti olup 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olan ve ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklileri için Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası süreç başlamıştı.
SGK ikramiye farkları için hesaplamaları yaptı ve başvurularını yapan kişilere ödemeler yapılmaya başlandı. Memur emeklilerinin ikramiyeleri hesaplanırken 30 yıllık üst sınır söz konusuydu.
kaynak:milliyet
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