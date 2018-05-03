TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı görüşmelerine katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere bayram ikramiyesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

12.3 MİLYON EMEKLİ BAYRAMLARDA 1000'ER TL İKRAMİYE ALACAK

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL ödenmesine ilişkin de Naci Ağbal, 'Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek.

İKRAMİYELER RAMAZAN BAYRAMI'NDA VERİLMEYE BAŞLANIYOR

İlk defa Ramazan Bayramı'ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak ' dedi.

Kaynak: haberinburada