Şiddetlenen protestolarının ardından Başkan Daniel Ortega emeklilik reformunu geri çekti ama Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir haftadır süren protestolar ülke çapında yağmaya dönüştü. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, başkent Managua'da yağmalanan süpermarketler, mobilya dükkanları ve otomobil galerilerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Alışveriş arabalarına yiyecek ve diğer malzemeleri dolduranlar, evlerinin yolunu tuttu.

MOTOSİKLET BİLE ALDILAR

Bazı yağmacıların yüzlerini tişörtle kapatması dikkat çekti. Yağmalananlar arasında çok sayıda motosiklet ve yatak da var. İki kadının, çaldıkları motosikleti evlerine götürmesi objektiflere yansıdı.

DEVLET BAŞKANI GERİ ADIM ATTI

Bir haftada 10'dan fazla gösterici ve bir gazetecinin öldüğü gösteriler, tartışmalı emeklilik düzenlemesi nedeniyle başlamıştı. Nikaragua Daniel Ortega'nın onayladığı plana göre, emeklilik kesintileri artarken gelirler de yüzde 5 oranında düşürmüştü.Ülkenin karışması üzerine, söz konusu düzenleme bugün iptal edildi.G

GAZETECİ CANLI YAYINDA VURULMUŞTU

Ortega'nın iktidara geldiği 2006'dan bu yana en büyük gösterilere sahne olan Nikaragua'da dün bir gazeteci canlı yayında vurularak öldürülmüştü. Facebook'ta canlı yayın yapan gazeteci Angel Gahona, Bluefields kentindeki gösterilerde kanlar içinde yere yığıldı. Gahona vurulduğu sırada çatışmalarda zarar gören bir bankamatiği canlı yayında gösteriyordu.

Yaklaşık 6 milyon insanın yaşadığı Nikaragua'nın yüzölçümü 120 bin kilometrekare.. 1984 yılında Devlet Başkanı seçildiğinde ABD yönetiminin yoğun baskısı altında kalan Daniel Ortega, 2006'da yeniden başkan seçilmişti.

Kaynak: haberinburada