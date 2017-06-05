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emeklilik yaşına takılmayın! 5 yıl sonra...

EMEKLİLİK YAŞINA TAKILMAYIN! 5 YIL SONRA...

Bugünlerde en çok ‘Emeklilik yaşı yükselecek mi?' sorusu soruluyor. Evet! Ama bunun için yeni yasaya ihtiyaç yok. Mevcut kanunla zaten emekli yaşı 5 yıl sonra 65'e çıkacak. Bugün işe başlayan kadın 59, erkek 61 yaşında emekli olacak

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:52
Puan Ver : Emeklilik Yaşına Takılmayın! 5 Yıl Sonra...(6/10)7


Emeklilikte yaş tartışmaları Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Müezzinoğlu'nun yaşa takılanlarla ilgili soruya karşılık “Gelişmiş ülkelerde ortalama emeklilik yaşı 72 bizde daha yeni 52 oldu. 2036'da kadınlar 58, erkeklerde 60'tan önce emekli olamayacak” demesi ‘Emeklilik yaşı yükselecek' şeklinde yorumlandı.



KADEMELİ ARTIŞ VAR



Posta'dan  Bilal Emin Turan'ın haberine göre  Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘Yaşın yükseltilmesiyle ilgili çalışma yok' açıklaması yapsa da kafalar karıştı. Aslında, Türkiye'de emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor, bir süre sonra 65'e çıkacak. Bunun için yeni bir yasaya ihtiyaç yok, mevcut yasada zaten bu var. Nasıl mı? Anlatalım... 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler 5000 günle emekli olabiliyordu. Yaş şartı yoktu.



 



kaynak:milliyet








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