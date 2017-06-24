EMEKLİNİN GÖZÜ 3 TEMMUZ'DA
Bayram öncesi maaşlarını alan emekliler, Temmuz zammına kilitlendi. 3 Temmuz'da zam oranı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.48, memur emeklilerine yüzde 3.48 + 4 zam beklentisi var.
11.5 milyon emeklinin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Erken ödeme ile Ramazan Bayramı'na maaşlarını ceplerine koyarak giren emekliler, şimdi de Temmuz zammını merakla beklemeye başladı. Emekliler için kilit tarih 3 Temmuz olacak. Bu tarihte enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, zam oranları ortaya çıkacak. Tahminler ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.48, memur emeklilerine yüzde 3.48+4 zam olacağı yönünde...
YÜZDE 6.18 GARANTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de o kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.18 zam göründü. Beklenti anketlerindeki Haziran'da yüzde 0.30'luk enflasyon tahmini gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.48 olacak. Memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 4 zamma ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Fark, ilk 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Yüzde 3'ü aşan kısım memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 3.18 enflasyon farkı çıktı. İlk 6 aylık yüzde 6.48'lik enflasyon tahmini tutarsa, fark yüzde 3.48'i bulacak. Bu durumda memur emeklileri yüzde 4 zam + yüzde 3.48 enflasyon farkı alacak.
kaynak:ahaber
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