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Emeklinin ocak zammı netleşiyor!

EMEKLİNİN OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR!

Ocak zammı netleşiyor. Beklenti anketlerine göre, ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4,52 zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artışa ilaveten enflasyon farkı öngörüldü.

Tarih : 01 Aralık 2017, 10:00
Puan Ver : Emeklinin Ocak Zammı Netleşiyor!(10/10)10


Ocak emekliler için zam ayı. Zam oranında temel belirleyici enflasyon olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklileri de 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım, yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına eklenecek. Böylece memur emeklileri çifte zam almış olacak.



EMEKLİYE EN AZ BİN 945 TL



Beklenti anketleri, memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği Kasım ayı beklenti anketinde, cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 10.68 çıktı. Bu tahmine göre, 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.52 olarak gerçekleşecek. Takvim'in haberine göre, bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.52'lik enflasyon farkı alabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 871 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 4'lük Ocak zammıyla bu maaş bin 945 lira 84 kuruşa çıkacak. Enflasyon farkı çıkarsa bu maaş daha da yükselecek.



Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.



EMEKLİNİN YENİ MAAŞI 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK



Zam oranının kesinleşmesi için 3 Ocak bekleneceğinden, memur emeklileri Ocak'ta maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam farkı ise sonradan hesaplara yatırılacak. Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ocak'ta yüzde 4.52 zam alacak. 3 Ocak'ta kesin zam oranını öğrenecek olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı ay içerisinde maaş ödeme günlerinde artışın yansıtıldığı paralarını alabilecek.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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