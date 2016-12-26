Çavuşoğlu Rus Mevkidaşı Lavrov İle Telefonda Görüştü
Yeşim Salkım: Gülben'le Hesabımız Öbür Dünyada
Yeni Cumhurbaşkanı Ab Bayrağını İndirtti
Galatasaray'da İmzalar Atıldı!
Atalay Filiz 'sahtecilik' Suçundan Hakim Karşısında
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
İran Açık Açık İtiraf Etti!
Türkiye Nesnelerin İnterneti İle Geleceğe Hazırlanıyor
Neogaf 2016 Yılının En Kötü Oyunlarını Açıkladı
Citroen C3 Yenilenip, Gücüne Güç Kattı!
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Crytek Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Öngörüyor
Cyanogen Pazardan Çekiliyor
Opel Mokka X'den Rakiplerine Gözdağı!
Hac Kayıtları Başlıyor
Son 3 Yılda Büyük İkramiye Çeyrek Bilete İsabet Etti
'ben Arfa Paris'te Kalmak İstiyor'
Oğlunu Kaybeden Babanın Kızımı Yaşatın Feryadı!
5 İnç Büyüklüğünde, Çift Kameralı Yeni Bir İphone

emekliye 4'lü fırsat

EMEKLİYE 4'LÜ FIRSAT

Yeni yılda tüm emeklileri çifte zam ve promosyon bekliyor. Ayrıca 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine yeni yılda ikramiye farkı ödenecek

Tarih : 26 Aralık 2016, 11:43
Puan Ver : Emekliye 4'lü Fırsat(6/10)4


2017'de emekliler 2 kez zam alırken, promosyon ile de ek gelire kavuşacak. Ayrıca memur emeklilerine ikramiye farkı da yıl içinde ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak.



Memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 zam yapılacak, ayrıca oluşursa enflasyon farkı verilecek. Enflasyon tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73, Temmuz artışı ise yüzde 3.59 olacak. Memur emeklilerinin enflasyon farkı ise Ocak'ta olmayacak, Temmuz'da yüzde 0.59 oranında oluşacak.



Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 + 0.59 zam yansıtılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, yeni yılda çifte zammın yanı sıra promosyona da kavuşacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın bu hafta emeklilere promosyon müjdesini açıklaması bekleniyor. Ocak'ta da emeklilere promosyon ödemelerinin başlaması planlanıyor.



FARK MART'TA CEPTE



Yeni yılda memur emeklilerine ayrıca ikramiye farkı var. 30 yıldan fazla çalışması olmasına rağmen, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek. İkramiye farkı Ocak'ta yürürlüğe girerse, hemen başvurusunu yapanlar Mart'ta para alacak..



 



kaynak:sabah








Etiketler: Emekliye  4    Fırsat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER