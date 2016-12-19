

1 YIL İÇİNDE BAŞVURMASI GEREKİYOR







Geçmişte emekli olan veya ölen memurların hak sahiplerine 30 yılı aşan hizmet süreleri için ikramiye ödenmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Sayıları 408 bini bulan kişilerin 30 yılı aşan emekli ikramiyesini alabilmek için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Daha önce bu konuda açılmış davalar ise düşecek.



ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETMİŞTİ



Konuyla ilgili düzenleme, TBMM'ye sunulan torba kanun tasarısıyla gerçekleştirilecek. Memurlarda emekli ikramiyesinde 30 yıl tavanı, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine 7 Ocak 2015 tarihinde kaldırıldı. Bu tarihten sonra emekli olanlar, yıl sınırı olmaksızın, kaç yıl hizmetleri bulunuyorsa o süre üzerinden emekli ikramiyesi almaya başladılar.







kaynak:sabah