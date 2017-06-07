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emekliye maaş müjdesi

EMEKLİYE MAAŞ MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekli maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacağını açıkladı

Tarih : 07 Haziran 2017, 15:02
Puan Ver : Emekliye Maaş Müjdesi(8/10)9


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekliye bayram müjdesi verdi. Müezzinoğlu katıldığı canlı yayında emekli maaşlarının Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağını açıkladı.



 



kaynak:habertürk








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