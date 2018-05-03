EMEKLİYE, ÖĞRENCİYE, VERGİ BORCU OLANA MÜJDE! YASA KABUL EDİLDİ
Son Dakika! Vergi borçlarının yapılandırılması, emekliye ikramiye verilmesi ve imar barışı gibi bir çok kalemi kapsayan torba peket komisyonda kabul edildi.
Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor
- Trafikte Sıkışan Otomobilin Kapısına Aslan Dayandı
- Hediyelerle Kandırdığı Öğrencisi İle Beraber Olan Öğretmen Tutuklandı
- Abd'de Maruldaki Koli Basili Yüzünden 1 Kişi Öldü
- Gazze'liler Avatar Gibi Maviye Bürünerek İsrail'i Protesto Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar