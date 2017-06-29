Temmuz maaşını erken alan Emekli Sandığı emeklileri, pazartesi kesinleşecek enflasyon farkını ve zamları da açıklanacak takvime göre hesaplarında görecek



Milyonlarca emekli pazartesi günü açıklanacak haziran enflasyonuna kilitlenmişken Emekli Sandığı mensupları için temmuz ayında ekstradan çifte ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı öncesi yapılan erken ödeme dolayısıyla temmuz maaşlarını alan yaklaşık 2 milyon Emekli Sandığı emeklisine pazartesinden sonra açıklanacak takvime göre, yüzde 4 zam ve enflasyon farkından oluşan çifte ödemeler yapılacak.



Emeklilerin alacakları enflasyon farkı, ilk 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Yüzde 3'ü aşan kısım memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 3.18 enflasyon farkı çıktı. İlk 6 aylık yüzde 6.48'lik enflasyon tahmini tutarsa, fark yüzde 3.48'i bulacak. Bu durumda memur emeklileri yüzde 3.48 enflasyon farkı + yüzde 4 zam alacak. Memur emeklileri, temmuz maaşlarını bayram nedeniyle şimdiden cebine koydu. 3 Temmuz'da yani pazartesi günü zam oranının belli olmasının ardından ay içerisinde çifte artışın getirdiği zam farkı ödenecek.







kaynak:sabah