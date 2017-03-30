

Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, Mayıs ayında promosyon alacak emeklilere ödemelerin Nisan ayında yapılacağı müjdesini verdi.







Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, yaptığı açıklamada her kesimin ve herkesin bankası olma hedefi ile en büyük proje firmalardan en küçük işletmelere, öğrenciden emekliye kadar tüm bireylere, tarım başta olmak üzere tüm sektörlere finansman ve diğer bankacılık hizmetlerini en etkin şekilde sunma gayretinde olduklarını belirtti.







Türetken, "Emeklilerimize yönelik promosyon uygulamasında öncü olarak 4,7 milyon emekli müşterimizden halihazırda 2,6 milyonuna yaklaşık 1 milyar TL tutarında promosyon ödemesini gerçekleştirdik. Emeklilerimizin promosyon ödemeleri daha önce açıklamış olduğumuz takvim çerçevesinde devam etmekle birlikte mayıs ayında ödenecek promosyonlar da 1 ay öne çekilerek nisan ayında tamamlanacaktır.







Emekli müşterilerimizden sadece taahhütname alınmakta, herhangi bir ürün koşulu istenmemektedir. Taahhütnamelerin şubelerimizin yanı sıra ATM, internet şube, müşteri iletişim merkezi ve SMS ile de alınabilmesi ile uygulama hızımızı da artırmış durumdayız. Emeklilerimize ödeyeceğimiz promosyon ödemeleri 2 milyar TL tutarına ulaşacak olup, 2016 yılı karımızın yaklaşık 3'te biri bu ödemeler için kullanılmış olacak" dedi.







kaynak:habertürk