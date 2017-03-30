Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?

emekliye promosyon müjdesi!

EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ!

Ziraat Bankası, Mayıs ayında yapılacak olan emekli promosyonu ödemelerinin öne çekilerek Nisan ayında yapılacağını açıkladı.

Tarih : 30 Mart 2017, 16:52
Puan Ver : Emekliye Promosyon Müjdesi!(5/10)5


Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, Mayıs ayında promosyon alacak emeklilere ödemelerin Nisan ayında yapılacağı müjdesini verdi.



Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, yaptığı açıklamada her kesimin ve herkesin bankası olma hedefi ile en büyük proje firmalardan en küçük işletmelere, öğrenciden emekliye kadar tüm bireylere, tarım başta olmak üzere tüm sektörlere finansman ve diğer bankacılık hizmetlerini en etkin şekilde sunma gayretinde olduklarını belirtti.



Türetken, "Emeklilerimize yönelik promosyon uygulamasında öncü olarak 4,7 milyon emekli müşterimizden halihazırda 2,6 milyonuna yaklaşık 1 milyar TL tutarında promosyon ödemesini gerçekleştirdik. Emeklilerimizin promosyon ödemeleri daha önce açıklamış olduğumuz takvim çerçevesinde devam etmekle birlikte mayıs ayında ödenecek promosyonlar da 1 ay öne çekilerek nisan ayında tamamlanacaktır.



Emekli müşterilerimizden sadece taahhütname alınmakta, herhangi bir ürün koşulu istenmemektedir. Taahhütnamelerin şubelerimizin yanı sıra ATM, internet şube, müşteri iletişim merkezi ve SMS ile de alınabilmesi ile uygulama hızımızı da artırmış durumdayız. Emeklilerimize ödeyeceğimiz promosyon ödemeleri 2 milyar TL tutarına ulaşacak olup, 2016 yılı karımızın yaklaşık 3'te biri bu ödemeler için kullanılmış olacak" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Emekliye  Promosyon  Müjdesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER