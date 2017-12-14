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Emenike Sonunda Patladı: Her Gün Soyuluyorum
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Emenike sonunda patladı: Her gün soyuluyorum

EMENİKE SONUNDA PATLADI: HER GÜN SOYULUYORUM

Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Emmanuel Emenike, "Atina'da yabancı oyuncular neredeyse her gün soyuluyor ancak kimsenin umrunda değil. Akşamları huzurlu şekilde uyuyamıyorum." dedi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Emenike Sonunda Patladı: Her Gün Soyuluyorum(9/10)5

Fenerbahçe'nin sezon başında Olympiakos'a sattığı Emenike isyan etti. Bu sezon başında Yunan kulübüyle transfer olan fakat burada beklenen performansı sergilemeyen Nijeryalı forvet son dönemde artan hırsızlık vakalarıyla ilgili adeta isyan etti.Geçtiğimiz aylarda kendisine ait sosyal medya hesabından evine hırsız girdiğini ve değerli eşyalarının çalındığını söyleyen Emenike bu konu hakkında Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Emenike, şunları söyledi:

"BİZİ SOYUYORLAR VE KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL"

"Atina'da yabancı oyuncular neredeyse her gün soyuluyorlar ve bu kimsenin umurunda değil. Benim evime hırsız girdikten sonra 5 yabancı futbolcu daha bunu tecrübe etti. İşin acı tarafı birilerinin umursaması için insanların ölmesi gerekiyor. Akşamları evimde güvenli ve huzurlu bir şekilde uyuyamıyorum. Bu çok büyük utanç verici bir şey."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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