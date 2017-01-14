

Gözden düşen Emenike, Fernandao'nun da form tutmasıyla sarı-lacivertli formadan iyice uzaklaştı.



Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.



Spartak Moskova'nın ardından Rubin Kazan'ın teklifi yükseltmesiyle birlikte anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve Emenike'nin önümüzdeki birkaç güne imzayı atacağı bildirildi.



Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı ve satış opsiyonunun da 4 milyon Euro olduğu belirtildi.



Fenerbahçe'de, kadroda düşünülmeyen Nijeryalı golcü Emenike'nin, 6 aylığına Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'a kiralandığı iddia edildi.