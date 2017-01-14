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emenike'nin yeni takımı belli oldu iddiası

EMENİKE'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU İDDİASI

Emenike, Süper Lig'in ilk yarısındaki performansıyla Dick Advocaat'ın gözünden bir hayli düştü.

Tarih : 14 Ocak 2017, 12:39
Puan Ver : Emenike'nin Yeni Takımı Belli Oldu İddiası(7/10)8


Gözden düşen Emenike, Fernandao'nun da form tutmasıyla sarı-lacivertli formadan iyice uzaklaştı.



Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.



Spartak Moskova'nın ardından Rubin Kazan'ın teklifi yükseltmesiyle birlikte anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve Emenike'nin önümüzdeki birkaç güne imzayı atacağı bildirildi.



Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı ve satış opsiyonunun da 4 milyon Euro olduğu belirtildi.



Fenerbahçe'de, kadroda düşünülmeyen Nijeryalı golcü Emenike'nin, 6 aylığına Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'a kiralandığı iddia edildi.








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