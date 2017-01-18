EMENİKE'NİN YENİ TAKIMI...
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike hakkında flaş bir iddia geldi.
SPARTA PRAG DEVREDE
Çek basını, en son Rus kulüplerinin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Nijeryalı forvet oyuncusu için devreye Sparta Prag'ın girdiğini yazdı.
5 MİLYON EURO
Fotbal. cz'nin haberine göre Emenike'nin İngiliz ve Rus ekipleriyle anlaşamaması Sparta'nın iştahını kabarttı. Çek temsilcisi, Emenike için 5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAYACAKLAR
Haberde; Emenike'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sparta'nın, bu rakamla Fenerbahçe tarafının tatmin olmasını umduğu, çünkü rakamı daha fazla yükseltecek bütçelerinin olmadığı vurgulandı.
kaynak:sabah
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