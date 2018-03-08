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EMİNE ERDOĞAN ARTIK İNSTAGRAM'DA! İLK PAYLAŞIMINI YAPTI


Emine Erdoğan artık İnstagram'da! İlk paylaşımını yaptı
Tarih : 08 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : Emine Erdoğan Artık İnstagram'da! İlk Paylaşımını Yaptı(7/10)3

Emine Erdoğan, "emineerdogan" kullanıcı adıyla ilk paylaşımını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak yaptı. Erdoğan, paylaşımında "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZLA HER ZAMAN BİR OLDUK"

Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

PAYLAŞIM ANIN 4 BİN 770 BEĞENİ ALDI

Emine Erdoğan, çeşitli organizasyonlarda kadınlarla bir araya geldiği 4 fotoğraf karesini de takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar, Instagram'da paylaşıldığı an 4 bin 770 beğeni aldı.

Emine Erdoğan'ın söz konusu mesaj ve fotoğrafları resmi Twitter hesabında da yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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