EMİNÖNÜ'NDE İZDİHAM! BİRÇOK KİŞİ AZ KALSIN EZİLECEKTİ, BAKIN NE İÇİN
İstanbullular'ın Eminönü'nde balık-ekmek yemeye akın etmesi izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
İstanbullular'ın Eminönü'nde balık-ekmek yemeye akın etmesi izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.
İSTANBULLULAR BALIK - EKMEKÇİLERE AKIN ETTİ
Galata Köprüsü'nün sol tarafında denizin içindeki nostaljik teknelerde hizmet veren balık-ekmekçilere bugün akın akın müşteri geldi.
BİRÇOK KİŞİ EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI
Türkiye'nin dört bir yanından gelenlere yabancı turistler de eklenince son dönemin en yoğun müşteri kalabalığı yaşandı. Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. İnsan selini andıran manzaralar meydana geldi.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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