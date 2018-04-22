İstanbullular'ın Eminönü'nde balık-ekmek yemeye akın etmesi izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İstanbullular'ın Eminönü'nde balık-ekmek yemeye akın etmesi izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

İSTANBULLULAR BALIK - EKMEKÇİLERE AKIN ETTİ

Galata Köprüsü'nün sol tarafında denizin içindeki nostaljik teknelerde hizmet veren balık-ekmekçilere bugün akın akın müşteri geldi.

BİRÇOK KİŞİ EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI

Türkiye'nin dört bir yanından gelenlere yabancı turistler de eklenince son dönemin en yoğun müşteri kalabalığı yaşandı. Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. İnsan selini andıran manzaralar meydana geldi.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada