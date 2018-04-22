Nazi Saldırısına Uğrayan Türk: Boğazımı Sıkıp Köpeği Eşime Saldırttı
Diyanet Son Günlerin Tartışma Konusuyla İlgili Uyardı: Ateizme Götürür
Şenol Güneş'ten Olaylı Derbi Sonrası Zehir Zemberek Sözler!
Destici'den Seçtim Teklifi: 548 Milyon Liradan Pay İstedi
Beşiktaş'a Derbi Öncesi Büyük Şok! Sezonu Kapattı
15 Chp'li İyi Parti'ye Geçti! Meclis'te 16 Yıl Sonra Bir İlk Yaşandı
İşte İyi Parti - Chp İşbirliğinde Sırasıyla Yaşananlar
Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!
Eminönü'nde İzdiham! Birçok Kişi Az Kalsın Ezilecekti, Bakın Ne İçin
Önce Darbe Söylentisi Sonra Füze Saldırısı! Suudi Arabistan Durulmuyor
İran'da Azeriler Farstır Çıkışı Türk Milletvekillerini İsyan Ettirdi
Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Büyük Şok! 2 Kez Denedi, Oyuna Devam Edemedi
Beşiktaş Zirve Takibini Sürdürdü
Beşiktaş Taraftarından Oğuzhan Özyakup'a Islık!
Monte Carlo'da Şampiyon Nadal!
İyi Parti - Chp İşbirliği Akıllara Getirdi! Güneş Motel Olayı Nedir?
Çaykur Rizespor, Ligin Bitmesine 2 Hafta Kala Büyük Avantaj Elde Etti
Doğu Ekspresi, Kaz Eti Satışını Da Patlattı
Canlı Yayında Vurulan Gazeteci, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
Ankara'da Hareketli Gün! Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a Sürpriz Ziyaret

Eminönü'nde izdiham! Birçok kişi az kalsın ezilecekti, bakın ne için

EMİNÖNÜ'NDE İZDİHAM! BİRÇOK KİŞİ AZ KALSIN EZİLECEKTİ, BAKIN NE İÇİN

İstanbullular'ın Eminönü'nde balık-ekmek yemeye akın etmesi izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Eminönü'nde İzdiham! Birçok Kişi Az Kalsın Ezilecekti, Bakın Ne İçin(6/10)2

İstanbullular'ın Eminönü'nde balık-ekmek yemeye akın etmesi izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

İSTANBULLULAR BALIK - EKMEKÇİLERE AKIN ETTİ

Galata Köprüsü'nün sol tarafında denizin içindeki nostaljik teknelerde hizmet veren balık-ekmekçilere bugün akın akın müşteri geldi.

BİRÇOK KİŞİ EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI

Türkiye'nin dört bir yanından gelenlere yabancı turistler de eklenince son dönemin en yoğun müşteri kalabalığı yaşandı. Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. İnsan selini andıran manzaralar meydana geldi.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eminönü  Nde  İzdiham  Birçok  Kişi  Az  Kalsın  Ezilecekti  Bakın  Ne  İçin  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER