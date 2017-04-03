Emlak Konut Gayri·menkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO), bu yılın ilk çeyreğinde KDV hariç yaklaşık 69 milyon lira değerindeki 82 adet bağımsız bölümün yabancı ülke vatandaşlarına satıldığını duyurdu.



Emlak Konut Gayri·menkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO), bu yılın ilk çeyreğinde KDV hariç yaklaşık 69 milyon lira değerindeki 82 adet bağımsız bölümün yabancı ülke vatandaşlarına satıldığını duyurdu.







Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirket tarafından geliştirilen projelerde bu yılın ilk çeyreği itibarıyla KDV hariç 2,8 milyar lira değerinde 2 bin 833 adet bağımsız bölümün satışının (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiği hatırlatıldı.







kaynak:haberler