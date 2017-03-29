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emlak konut'un 20 yıl vade kampanyasında son 3 gün!

EMLAK KONUT'UN 20 YIL VADE KAMPANYASINDA SON 3 GÜN!

Emlak Konut GYO 'nun başlattığı 20 yıl vade kampanyasında geri sayım başladı. 1 Şubat 2017'de başlayan "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyası 31 Mart Cuma günü sona erecek.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:51
Puan Ver : Emlak Konut'un 20 Yıl Vade Kampanyasında Son 3 Gün!(8/10)9


1 Şubat 2017'de başlayan "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasına dahil olan konut projesinde metrekare fiyatları minimum 2 bin 700 liradan başlıyor.





31 Mart Cuma günü sona erecek Emlak Konut Güçlü Türkiye için Birlik Vakti kampanyasında 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı, 10 yılda yüzde 0,45 vade farkı, 5 yıla ‘0' vade farkı ve sadece yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriliyor.



 



kaynak:emlakkulisi








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