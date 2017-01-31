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emlak konut'un 20 yıl vadeli kampanyası başlıyor!

EMLAK KONUT'UN 20 YIL VADELİ KAMPANYASI BAŞLIYOR!

Emlak Konut GYO, 30 projede 15 bin bağımsız bölümde geçerli ve 'tarihi' fırsatlar sunan 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' isimli konut satış kampanyasını yarın başlatacak.

Tarih : 31 Ocak 2017, 17:26
Puan Ver : Emlak Konut'un 20 Yıl Vadeli Kampanyası Başlıyor!(7/10)8


Emlak Konut GYO, Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yeni bir kampanya başlattı. “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasında 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı ve yüzde 5 peşinatla ev sahibi olmak mümkün hale geldiği vurgulanıyor.




Emlak Konut GYO bünyesindeki 30 projedeki 15 bin konut için 31 Mart'a kadar geçerli olan kampanyada; 10 yıla yüzde 0,45 vade farkı 5 yıla ise ‘0' vade farkı gibi uygun ödeme koşulları sunuluyor. Kampanyada ortalama 100 bin TL için kullanılacak kredilerde 240 ay için aylık ödeme 930 TL, 120 ay için ise 1.080 TL dolayında olacak.




KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER



Emlak Konut GYO tarafından yarın başlayacak ve 31 Mart'ta sona erecek "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasının geçerli olacağı projeler şu şekilde:










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