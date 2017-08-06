EMLAK VERGİSİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI! 7 EYLÜL SON GÜN
Tüketici Hakları Derneği, emlak vergisi miktarına itirazı olan vatandaşların 7 Eylül 2017'ye kadar dava açabilecekleri uyarısında bulundu.
Tüketici Hakları Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin emlak vergisi takdir komisyonları tarafından belirlenen emlak vergisinin gerçekçi ve yüksek tutarda tespit edilmediğini düşünen vatandaşların vergi mahkemesine 7 Eylül 2017'ye kadar itiraz davası açabilecekleri bildirildi.
MUHTARLIKLARDAN TAKDİR KOMİSYONU KARARI ALINACAK
Açıklamada, dava açmak için muhtarlıklardan takdir komisyonu kararının alınması gerektiği hatırlatılırken aynı cadde ya da sokaktaki bir mükellefin dava açmasının yeterli olduğu ifade edildi. Dava sonucundan söz konusu yerdeki mükelleflerin yararlanabileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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