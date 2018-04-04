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Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor
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Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor

EMLAKÇIYA YENİ DÜZENLEME! ARTIK YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

İkinci el oto piyasasının ardından emlak piyasasına da düzenleme geliyor. Buna göre emlakçılık yapacak kişilerin bakanlıktan "yetki belgesi" alması zorunlu hale gelecek.

Tarih : 04 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor(9/10)5

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 30 Ekim 2017'de görüşe açtığı yönetmelik taslağında sona gelindi. Emlakçılık yapacak kişilerin bakanlıktan "yetki belgesi" alması zorunlu hale gelecek. Beş yıl geçerli olacak yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

GÖSTERME BEDELİNE SON

Gazzete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, emlakçılar taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edemeyecek. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacak. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli, satış bedelinin yüzde 3'ünden fazla olamayacak. Taşınmaz alım satımı ile kiralama faaliyetlerini adım adım izlemek, takip ve kontrolü sağlamak için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. 27-28 Nisan tarihlerinde son değerlendirmeler yapılarak yönetmelik taslağına son şekli verilecek.

"MAĞDURİYETLERİ GİDERECEĞİZ"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, daha önce HABERTÜRK'e yaptığı açıklamada, "Emlakçıların mesleki yeterliliği, işletmelerin fiziki alanlarına ilişkin standart getirilmesi, emlakçı komisyon oranlarının belirlenmesi, ekspertiz raporlarının alınmasında düzenlemeler yapacağız. Böylece ne alıcı ne de satıcı mağdur olacak" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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