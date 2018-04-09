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Emmanuel Emenike İspanyol ekibi Las Palmas'ta kriz çıkardı

EMMANUEL EMENİKE İSPANYOL EKİBİ LAS PALMAS'TA KRİZ ÇIKARDI

İspanya Ligi takımlarında Las Palmas'ta kiralık olarak forma giyen ancak sakatlanan Emmenuel Emenike ile ilgili kulüp doktoru, "Emenike takıma sakat geldi." dedi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Emmanuel Emenike İspanyol Ekibi Las Palmas'ta Kriz Çıkardı(8/10)4

Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan devre arasında ise İspanya Ligi'nde Las Palmas'a kiralanan Emmanuel Emenike sağ dizinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 8 ay sahalardan uzak kalacak. Bu sakatlıkla ilgili olarak Las Palmas cephesinden çarpıcı açıklamalar geldi.

"7 KİLO FAZLASI VARDI VE SAKATTI"

Las Palmas Kulüp Doktoru Gerardo Garces, Emmanuel Emenike ile ilgili merak edilenleri anlatırken, Nijeryalı ismin takıma ilk geldiğinde ideal kilosundan 7 kilo fazla ve sakat geldiğini söyledi.

"EMENIKE, BİZE DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERMEDİ"

Emmanuel Emenike'nin sakat geldiğini iddia eden doktor Gerardo Garces "Emenike sakatlandı ve bize bilgi vermedi. Hiçbir şeyinin olmadığını söyledi, yapılan testler sonucunda da bir şey çıkmadı. Ancak 2-3 gün sonra sıkıtnılı hissettiği zamanlar oldu." dedi.

"BİZ DOKTURUZ, OYNAMAYANLARI TAKİP EDEMEYİZ"

Gerardo Garces, Emenike transferinde suçlunun kulüp sağlık heyetinde çalışan personelin olmadığını belirtti ve "Oyuncuyu kim transfer ediyorsa, neden takip etmiyor? Biz sadece doktoruz ve birileri eğer oynamadıysa bunu kontrol edemeyiz. Oyuncular derinlemesine analiz ediliyor. Ancak futbolcular için yapılması gereken bir test var ama bunun maliyeti çok pahalı. Bu testi Barcelona ve Real Madrid bile yapmıyor." ifadelerini kullandı.

LAS PALMAS'TA YAŞANAN DİĞER KRİZLER!

Bu arada İspanyol basınında çıkan Emenike haberinde, Las Palmas kulübünde son yıllarda yaşanan sağlık sorunlarına da yer verildi. Javier Castellano'nun sakatlığına bir yıl tanı konulamadığı belirtilirken, Emenike'nin de sağlık kontrollerinde problemler olduğu vurgulandı.

Öte yandan bir başka orta saha oyuncusu Gabriel Penalba'nın sakatlandıktan sonra üç haftadan kısa sürede sahalara döneceği açıklanmasına rağmen, Arjantinli oyuncunun iyileşemediği ve Barselona'da Dr. Gugat'a gittiği vurgulandı. Dr. Gugat'ın Penalba'ya konulan teşhisin yanlış olduğunu ve bu yüzden iyileşemediği yönünde bir rapor yazdığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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