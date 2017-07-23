Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 7 bin 968 personelin katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması başlatıldı.

Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, sohbet edebilmesi, gezebilmesi ve çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için Emniyet harekete geçti.

81 İLDE BİNLERCE PARK ARTIK DAHA GÜVENLİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 4 bin 381 parkta gerçekleştirilen denetimlere, 2 bin 471 ekipteki 7 bin 968 personel ile 39 dedektör köpek katıldı.

MOBİL PARK POLİSLERİ İŞ BAŞINDA

Vatandaşların huzur içinde bu parkları kullanabilmesi ve yapılan yatırımların kıymetlendirilebilmesi amacıyla, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 30 Büyükşehirde 5 Haziran'da Mobil Park Polisleri uygulaması faaliyete geçirildi. Proje kapsamında 148 ekipte 439 polis memuru ve 147 zabıta memuru görevlendirildi.

51 ŞEHİR DAHA PARK POLİSİ İLE TANIŞACAK

Büyükşehir Belediyesi bulunan 30 ilde görev yapan park polislerinin zaman içerisinde 51 ilde daha faaliyete geçeceği kaydedildi.

443 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimler kapsamında 1 kapkaç, 4 oto hırsızlığı, 5 yankesicilik, 2 yaralama, 4 darp, 8 uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olayına anında müdahale edilerek 20, 104 sahte para ve sahte evrak olayına karışan 105, 14 ayrı suçtan aranan 6 ve yapılan kimlik sorgulamaları sonucu 228'i aranan şahıs olmak üzere toplam 443 şüpheli gözaltına alındı.

RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kontrollerde 316 araç sorgulamasında ise aranan 2 otomobil tespit edilirken, 5 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

205 DİLENCİYE CEZA VERİLDİ

Ayrıca dilencilik yaptığı tespit edilen 205 kişiye de 23 bin 128 lira para cezası uygulandı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Yetkililer, uygulamayı vatandaşların olumlu karşıladığını belirterek, proje sayesinde hem vatandaşların huzur içinde parkları kullanabileceğini hem de belediye zabıtası görevlileri aracılığı ile parklarda meydana gelen hasar, eksiklik ya da aksaklıkların en kısa zamanda tamir edilmesinin mümkün olabileceğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada