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Emniyet Müdür Yardımcısı'nın Hayatını Kaybettiği Anlar Kamerada!

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAR KAMERADA!

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman seyir halindeyken önce bariyerlere ardından otobüse çarparak hayatını kaybetti.

Tarih : 17 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : Emniyet Müdür Yardımcısı'nın Hayatını Kaybettiği Anlar Kamerada!(10/10)6

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman trafik kazasında yaşamını yitirdi.

ÖNCE BARİYERE SONRA OTOBÜSE ÇARPTI

Ayhan Akduman'ın kullandığı otomobil, Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü mevkisinde önce bariyerlere ardından da Yüksel Korkmaz yönetimindeki bir seyahat firmasına ait otobüse çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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