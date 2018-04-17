EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAR KAMERADA!
Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman seyir halindeyken önce bariyerlere ardından otobüse çarparak hayatını kaybetti.
Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman trafik kazasında yaşamını yitirdi.
ÖNCE BARİYERE SONRA OTOBÜSE ÇARPTI
Ayhan Akduman'ın kullandığı otomobil, Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü mevkisinde önce bariyerlere ardından da Yüksel Korkmaz yönetimindeki bir seyahat firmasına ait otobüse çarptı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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