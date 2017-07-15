EMNİYET MÜDÜRÜ 1 YIL SONRA, AYNI SAATTE, AYNI ANONSU YAPTI
Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan, 15 Temmuz'un yıl dönümünde geçen yıl yaptığı telsiz anonsunu tekrarlayıp ekledi: Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyorum
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde geçen yıl yaptığı telsiz anonsunu tekrarladı.
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaptığı anonsu, darbe girişiminin yıl dönümünde yine aynı saatlerde tekrarladı.
TELSİZ ONONSUNU TEKRARLAYIP EKLEDİ: ALINLARINIZDAN ÖPÜYORUM
Karaaslan, telsiz anonsunda şunları kaydetti:
"Personelimiz binalarımızı koruyacak, başta müdüriyet binamız olmak üzere binalarımıza girmek isteyen yabancı unsurlarla gerekiyorsa silahlı çatışmaya girecek, imha edecek, kimse teslim olmayacak. Bizim unsurlarımıza ateş eden kim olursa olsun, üniformalı filan bakılmayacak, asker masker denmeyecek misliyle karşılık verilecek.' Tam bir yıl önce sizlere bu saatte bu emri verdim. Emri hayata geçirerek anlamlandırıp, kahramanlığa dönüştüren sizler oldunuz. Kahramanlığınız, milletimizin kahramanlığının ateşleyicisi oldu. Sizin gibi fedakar ve cesur arkadaşlarımla bir yıl önceki tarihi anı birlikte yaşadığım için iftihar ediyorum ve gurur duyuyorum. Bir yıl önceki kahramanlığınız, milletimizin ve devletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralanarak ve yaralanmasa da yürekten mücadele ederek gazi olan her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyorum. Allah yardımcınız olsun."
Kaynak: haberinburada
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