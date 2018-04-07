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Emniyet Müdürü eğitim verdi, muhtarlar silah kuşandı!

EMNİYET MÜDÜRÜ EĞİTİM VERDİ, MUHTARLAR SİLAH KUŞANDI!

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla poligonda atış eğitimi verdi.

Tarih : 07 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Emniyet Müdürü Eğitim Verdi, Muhtarlar Silah Kuşandı!(10/10)6

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla poligonda bir araya geldi.

MUHTARLARA POLİGONDA ATIŞ EĞİTİMİ VERDİ

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve emniyet personelleri 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi'nde yapılan etkinliğe Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ, Bursa emniyetinin farklı birimlerinden çok sayıda polis memuru ve 30 mahalle muhtarı katıldı. Muhtarlarla önce yemek yiyen Emniyet Müdürü Ak, ardından atış poligonuna geçerek görevli polis memurlarıyla birlikte atış eğitimi verdi.

KADIN MUHTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Kadın muhtarların özellikle ilgi gösterdiği atış eğitiminin ardından muhtarlar hedef tahtalarına ateş etti. Kalaşnikof ve tabancalarla atış yapan muhtarlar bu sırada bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

"MENBİÇ DEĞİL SİZİ KANDİL'E HAZIRLIYORUZ"

Emniyet Müdürü Ak muhtarlardan sonra kendi silahını alarak atış yaptı. Bütün atışları isabetli olan Ak'ı muhtarlar hayranlıkla izledi. Atışların ardından keleşleri alarak muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çeken Osman Ak, muhtarların Menbiç hazırlığı yapıyoruz demelerine karşı, "Menbiç değil sizi Kandil'e hazırlıyoruz" diyerek espri yaptı.

Etkinlik hatıra fotoğraflarının ardından sona ererken muhtarlar Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne düzenledikleri programdan ötürü teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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