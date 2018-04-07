EMNİYET MÜDÜRÜ EĞİTİM VERDİ, MUHTARLAR SİLAH KUŞANDI!
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla poligonda atış eğitimi verdi.
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla poligonda bir araya geldi.
MUHTARLARA POLİGONDA ATIŞ EĞİTİMİ VERDİ
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve emniyet personelleri 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi'nde yapılan etkinliğe Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ, Bursa emniyetinin farklı birimlerinden çok sayıda polis memuru ve 30 mahalle muhtarı katıldı. Muhtarlarla önce yemek yiyen Emniyet Müdürü Ak, ardından atış poligonuna geçerek görevli polis memurlarıyla birlikte atış eğitimi verdi.
KADIN MUHTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Kadın muhtarların özellikle ilgi gösterdiği atış eğitiminin ardından muhtarlar hedef tahtalarına ateş etti. Kalaşnikof ve tabancalarla atış yapan muhtarlar bu sırada bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
"MENBİÇ DEĞİL SİZİ KANDİL'E HAZIRLIYORUZ"
Emniyet Müdürü Ak muhtarlardan sonra kendi silahını alarak atış yaptı. Bütün atışları isabetli olan Ak'ı muhtarlar hayranlıkla izledi. Atışların ardından keleşleri alarak muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çeken Osman Ak, muhtarların Menbiç hazırlığı yapıyoruz demelerine karşı, "Menbiç değil sizi Kandil'e hazırlıyoruz" diyerek espri yaptı.
Etkinlik hatıra fotoğraflarının ardından sona ererken muhtarlar Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne düzenledikleri programdan ötürü teşekkür etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yüreklerin Ağza Geldiği An! Boğaz'da Geminin Yalıya Çarpma Anı Kamerada
- Türkiye'den Afrin'e Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı Böyle Görüntülendi
- Erdoğan, Sınır Ziyaretindeki Yaylalar Türküsünün Hikayesini Anlattı
- Ünlü Sanatçıyı Ölümle Tehdit Eden Dernek Başkanı Gözaltına Alındı
- Üniversite Saldırısında Öldürülen Öğretim Görevlisinin Cenaze Namazını İmam Babası Kıldırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukken Ailesini Kaybeden Adamı 19 Yaşına Kadar Kurtlar Yetiştirdi
- Yaşlı Adam Cinsel Organına 90 Santimlik Telefon Kablosu Soktu
- Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
- 4 Kadını Birden İdare Eden Kazanova, Hepsinden Aynı Anda Dayak Yedi
- Fenalaşan Valiye İlk Yardım İçin Sumo Ringine Giren Kadınlar Zorla Dışarı Çıkarıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar