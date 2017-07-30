Bodrum'daki Gece Kulübü Saldırısında Ünlü Sunucu Jess Molho'nun Eşi De Yaralandı
Antalya Festival Çarşısı'nda Çıkan Yangın Onlarca İş Yerini Sardı
Emniyet Müdürü, Yeditepe Huzur Operasyonunu Bizzat Denetledi
Bisiklet Tamircisi, 14 Yaşındaki Erkek Çocuğa Tacizden Tutuklandı
Sarayburnu Açıklarındaki Can Pazarı Kamerada! Boğulmak Üzereyken Böyle Kurtarıldı
Çinli Zannedilen Konyalı Ahmet'in Yorumu Olay Yarattı
Kuzey Kore'nin Füze Hamlesine Karşı Abd'den Güç Gösterisi!
Bodrum'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sadece Ayran İçiyorum Diyen Manken Senem Kuyucuoğlu, Ayakta Durmakta Güçlük Çekti
Rtük, Sınavla 60 Uzman Yardımcısı Alacak
Son Dakika! Hakkari'deki Operasyondan Acı Haber Geldi: 1 Şehit
Ganalı Futbolcu, 10 Kilo Zeytinyağına Bursa'daki Köy Takımına Transfer Oldu
100 Metreden Kayalıklara Çakılan Araç Paramparça Oldu: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kenan Doğulu, Beren Saat İle Evlilik Yıl Dönümünü Romantik Paylaşım İle Kutladı
İhanetin Böylesi! Bylock Kullandığı Tespit Edilen İki Korucu Gözaltında
Hafriyat Kamyonu İşçi Servise Çarpıp Devrildi: Yaralılar Var
Bahçesine Hint Keneviri Ekti, Domates Sanıyordum Dedi
Fenerbahçe, Aboubakar İçin 7 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı
Pınar Altuğ'dan Olay Sözler: Cinsellik Olmadan Hayat Olur Mu?
Konya'da Gasp Edilip Bıçaklanan Genç, Köfteciye Sığındı

Emniyet müdürü, Yeditepe Huzur operasyonunu bizzat denetledi

EMNİYET MÜDÜRÜ, YEDİTEPE HUZUR OPERASYONUNU BİZZAT DENETLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, bugünkü "Yeditepe Huzur" uygulaması kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi, "Kanunsuzlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Emniyet Müdürü, Yeditepe Huzur Operasyonunu Bizzat Denetledi(6/10)2

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, bugünkü "Yeditepe Huzur" uygulamasına katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Müdür Çalışkan, Taksim Meydanı'nda açıklama yaparak, "Çok şükür, huzurlu şekilde devam ediyor. Kanunsuz insanlara fırsat vermeyeceğiz. Polisin olduğu yerde zaten kanunsuzluğun olması mümkün değil. Biz 24 saat ayakta olacağız" dedi.

İSTİKLAL CADDESİ BOYUNCA DENETLEMEDE BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, bu akşam 26'ncısı gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasını yerinde inceledi ve Beyoğlu'nda denetlemelerde bulundu. İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar yürüyen Emniyet Müdürü Çalışkan, ardından Taksim Meydanı'ndaki festival alanını da gezerek, uygulama noktalarını ziyaret etti. Taksim Meydanı'nda basın mensuplarına bir de açıklama yapan Çalışkan, huzur ortamının devamını temenni ettiklerini ve asayiş uygulamalarının devam edeceğini belirtti. Çalışkan ve diğer Emniyet yetkililerinden oluşan heyetin yaptığı incelemelerde Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç da hazır bulundu.

"ŞU ANA KADAR OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMADI"

Açıklamalarına uygulama hakkında bilgi vererek başlayan Müdür Çalışkan, "5 bin polisimizle birlikte hem sabit uygulamamızı, hem de diğer uygulamalarımızı yaptık. Bugün 26'ncısı oldu. Şu ana kadar olağanüstü bir durum olmadı. Biraz önce de İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarımızla dolaştık. Gayet iyi gidiyor, huzurlu gidiyor" şeklinde açıklama konuşarak, basın mensuplarına da çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"POLİSİN GÖRÜNÜRDE OLMASI VATANDAŞIMIZA HUZUR VERİYOR"

Ardından basının sorularını yanıtlayan Çalışkan, vatandaşların bu uygulamalara tepkilerinin ne yönde olduğu şeklindeki soruya şu sözlerle cevap verdi: "Çok güzel. 26'ncı dedim, inanın hepsiyle ilgili dönüşler çok güzel oluyor. Biz de çok memnun oluyoruz. Hem polisin görünür olması, hem pratiğinin gelişiyor olması vatandaşımıza da huzur veriyor. Biz de yaptığımız işten zevk alıyoruz. Yorucu oluyor, ama inanın zevk alıyoruz."

"KANUNSUZLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ, 24 SAAT AYAKTA OLACAĞIZ"

Uygulamaların devamlılığı hakkındaki soruyu cevaplayan Çalışkan, "Yeditepe Huzur devam edecek. Diğer uygulamalarımız da devam edecek, ortalama 15 günde bir 'Yeditepe Huzur'umuzu yapıyoruz" dedi. Polisin olduğu yerde zaten kanunsuzluğun olması mümkün değil. Biz 24 saat ayakta olacağız, inşallah" şeklinde konuştu.

UYGULAMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu akşamki asayiş uygulamasının bilançosunu da açıkladı. Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, 3706 iş yeri ve 289 araç denetlendi, 12535 şahsa GBT sorgulaması yapılırken, 231 sürücüye işlem yapıldı. Uygulamada 39 aranan şahıs yakalandı, 7 kişi gözaltına alındı, 56 kişiye ise idari para cezası kesildi. Adli-idari işlem yapılan şahısların sayısının ise 78 olduğu ifade edilirken, trafikten men edilen araç sayısı ise 121. Emniyet'in açıklamasına göre, uygulamada ele geçirilenler ise şu şekilde: 1 av tüfeği, 164 fişek, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 19 gram kokain ve bonzai, 1 gram eroin, 6 gram esrar ve 17 gram diğer uyuşturucu maddeler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emniyet  Müdürü  Yeditepe  Huzur  Operasyonunu  Bizzat  Denetledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER