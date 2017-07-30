İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, bugünkü "Yeditepe Huzur" uygulamasına katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Müdür Çalışkan, Taksim Meydanı'nda açıklama yaparak, "Çok şükür, huzurlu şekilde devam ediyor. Kanunsuz insanlara fırsat vermeyeceğiz. Polisin olduğu yerde zaten kanunsuzluğun olması mümkün değil. Biz 24 saat ayakta olacağız" dedi.

İSTİKLAL CADDESİ BOYUNCA DENETLEMEDE BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, bu akşam 26'ncısı gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasını yerinde inceledi ve Beyoğlu'nda denetlemelerde bulundu. İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar yürüyen Emniyet Müdürü Çalışkan, ardından Taksim Meydanı'ndaki festival alanını da gezerek, uygulama noktalarını ziyaret etti. Taksim Meydanı'nda basın mensuplarına bir de açıklama yapan Çalışkan, huzur ortamının devamını temenni ettiklerini ve asayiş uygulamalarının devam edeceğini belirtti. Çalışkan ve diğer Emniyet yetkililerinden oluşan heyetin yaptığı incelemelerde Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç da hazır bulundu.

"ŞU ANA KADAR OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMADI"

Açıklamalarına uygulama hakkında bilgi vererek başlayan Müdür Çalışkan, "5 bin polisimizle birlikte hem sabit uygulamamızı, hem de diğer uygulamalarımızı yaptık. Bugün 26'ncısı oldu. Şu ana kadar olağanüstü bir durum olmadı. Biraz önce de İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarımızla dolaştık. Gayet iyi gidiyor, huzurlu gidiyor" şeklinde açıklama konuşarak, basın mensuplarına da çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"POLİSİN GÖRÜNÜRDE OLMASI VATANDAŞIMIZA HUZUR VERİYOR"

Ardından basının sorularını yanıtlayan Çalışkan, vatandaşların bu uygulamalara tepkilerinin ne yönde olduğu şeklindeki soruya şu sözlerle cevap verdi: "Çok güzel. 26'ncı dedim, inanın hepsiyle ilgili dönüşler çok güzel oluyor. Biz de çok memnun oluyoruz. Hem polisin görünür olması, hem pratiğinin gelişiyor olması vatandaşımıza da huzur veriyor. Biz de yaptığımız işten zevk alıyoruz. Yorucu oluyor, ama inanın zevk alıyoruz."

"KANUNSUZLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ, 24 SAAT AYAKTA OLACAĞIZ"

Uygulamaların devamlılığı hakkındaki soruyu cevaplayan Çalışkan, "Yeditepe Huzur devam edecek. Diğer uygulamalarımız da devam edecek, ortalama 15 günde bir 'Yeditepe Huzur'umuzu yapıyoruz" dedi. Polisin olduğu yerde zaten kanunsuzluğun olması mümkün değil. Biz 24 saat ayakta olacağız, inşallah" şeklinde konuştu.

UYGULAMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu akşamki asayiş uygulamasının bilançosunu da açıkladı. Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, 3706 iş yeri ve 289 araç denetlendi, 12535 şahsa GBT sorgulaması yapılırken, 231 sürücüye işlem yapıldı. Uygulamada 39 aranan şahıs yakalandı, 7 kişi gözaltına alındı, 56 kişiye ise idari para cezası kesildi. Adli-idari işlem yapılan şahısların sayısının ise 78 olduğu ifade edilirken, trafikten men edilen araç sayısı ise 121. Emniyet'in açıklamasına göre, uygulamada ele geçirilenler ise şu şekilde: 1 av tüfeği, 164 fişek, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 19 gram kokain ve bonzai, 1 gram eroin, 6 gram esrar ve 17 gram diğer uyuşturucu maddeler.

Kaynak: haberinburada