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EMNİYET PERSONELİNİN ADI DEĞİŞTİ


EMNİYET PERSONELİNİN ADI DEĞİŞTİ
Tarih : 06 Haziran 2017, 10:29
Puan Ver : Emniyet Personelinin Adı Değişti(8/10)8


Resmi Gazete'de yayımlanan 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre bayan personelde "kep veya bere" ibaresinden sonra “başını kapatan bayanlar için kumaş başlık,” ibaresi getirildi. Trafikte çalışan memurların adı ise "Trafik hizmetleri barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel" oldu.



Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı imzalı yönetmeliğe göre, "Trafik hizmetlerinde çalışan personel" ibaresinden hemen sonra “barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel,” ibaresi eklendi.



Bunun yanında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “kep veya bere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “başını kapatan bayanlar için kumaş başlık,” ibaresi konuldu.



 



kaynak:milliyet








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