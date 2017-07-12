EMNİYET'E 2 BİN 200 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşkilat dışından 2 bin 200 komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacağı duyuruldu.
EMNİYET MENSUBU OLMAYANLAR BAŞVURABİLECEK
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2017-2018 eğitim-öğretim yılında emniyet mensubu olmayanlar arasından komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak.
LİSANS MEZUNU 2 BİN ERKEK 200 KADIN ADAY ALINACAK
2 bini erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 200 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı için başvuracak adayların lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.
BAŞVURULAR 17 TEMMUZ-2 AĞUSTOS ARASINDA
Ön başvurular 17 Temmuz- 2 Ağustos 2017 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet adresinden online olarak alınacak. Alıma ilişkin diğer gerekli hususlar ve adaylarda aranacak şartlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr'den ilan edilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tatilcilerin Kabusu Olan Hırsızlar, Plajda Güneşlenirken Yakalandı
- Erdoğan'dan 15 Temmuz'a Özel Profil Fotoğrafı
- Motosiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasında! Polis Her Yerde Onu Arıyor
- Lys Sonuçları Açıklandı, Ösym 2 Matematik Sorusunu İptal Etti
- Putin Ve Bahçeli Arasında İlginç Benzerlik: Klasik Araba Tutkusu
EKONOMİ HABERLERİ
- Kktc, Artan Sıcaklardan Dolayı Dışarıda Çalışmayı Yasakladı
- Kuraklığın Ele Alındığı Toplantıyı Davetsiz Misafir Bastı
- Mağaza Çalışanlarının Size Asla Söylemeyeceği 10 Şey
- Küresel Sera Gazı Salınımının Yüzde 71'ini Sadece 100 Şirket Gerçekleştiriyor
- Gazprom Ve Botaş'tan Türk Akımı'yla İlgili Önemli Anlaşma
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar