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EMNİYETTEN PERVİN BULDAN AÇIKLAMASI


EMNİYETTEN PERVİN BULDAN AÇIKLAMASI
Tarih : 13 Haziran 2017, 09:21
Puan Ver : Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması(10/10)12


 HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, akşam saatlerinde attıkları tweetlerinde, HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın Diyarbakır'da kaldığı otelde gözaltına alındığını ileri sürmüşlerdi.



Konuyla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.



KENDİ ARACIYLA ADLİYEYE GİTTİ



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Pervin Buldan'ın gözaltına alınmadığını belirterek, tebligat yapıldığını ve kendi aracıyla adliyeye intikal ettiğini açıkladı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'ın ilimizdeki otele girişi anında UYAP sitemi üzerinde Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranması olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine kendisine gerekli tebligat yapılmış ve akabinde kendi aracı ile ilimiz adliyesine intikal etmiş, gerekli tahkikata başlanmıştır. Bugün bazı basın yayın organlarında Buldan'ın emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığına ilişkin haberler yer almıştır. Bahse konu milletvekili ile ilgili olarak emniyet birimlerimizce herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



 



kaynak:haberler








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