EMRAH KARADUMAN'IN, ALEYNA TİLKİ İLE SON GÖRÜNTÜLERİ BAŞINI BELAYA SOKABİLİR
17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki ile DJ Emrah Karaduman'ın denizde şakalaşma görüntüleri olay oldu. Bu görüntüler Emrah'ın başına bela olabilir.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile Çeşme'de görüntülendi. Aleyna'nın yaşı 18 yaşından küçük olduğu için, görüntülerden dolayı Emrah Karaduman'ın başı yeniden belaya girebilir.
BAŞI YENİDEN BELAYA GİREBİLİR
Yeni şarkısı 'Sen Olsan Bari' ile adından söz ettiren Aleyna Tilki, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verdi. Habertürk Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, genç popçu, birlikte çalıştığı ve aşk yaşadığı iddia edilen aranjör-DJ Emrah Karaduman'la Çeşme'de görüntülendi. İkili, denize girmek yerine iskelede oturup ayaklarını suya sokmayı tercih etti. İkili, gün boyu şakalaştı. Daha önce çocuk istismarı yaptığı iddiasıyla Emrah Karaduman'a suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu görüntülerle de yeniden başının belaya girebileceği iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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