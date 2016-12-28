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emrah serbes'ten behzat ç. açıklaması

EMRAH SERBES'TEN BEHZAT Ç. AÇIKLAMASI

Yayınlandığı dönem ekranlarda fırtınalar estiren dizi Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes her şeyin hazır olduğunu fakat kanal krizi yaşandığını açıkladı.

Tarih : 28 Aralık 2016, 12:34
Puan Ver : Emrah Serbes'ten Behzat Ç. Açıklaması(8/10)10


Bir süredir konuşulan Behzat Ç. geri dönüyor haberlerine, geçtiğimiz günlerde 'Şeffaf Oda'ya katılan başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu cevap vermişti. Beşikçioğlu, 13 bölümün çekildiğini ve yaza yayınlanacağını ifade ederken, dizinin senaristinin bugün yaptığı paylaşım kanal krizi olduğunu ortaya çıkardı.


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Ünlü senarist Emrah Serbes, sosyal medya hesabından senaryonun ve oyuncuların hazır olduğunu ama ilgili kanaldan bir açıklama olmadığını yazdı.


 




 


kaynak:mynet


 


 







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