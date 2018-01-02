Başakşehirli Emre Belözoğlu, kendisini arayıp nabız yoklayan Aykut Kocaman'a "Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'ya sözüm var. Beni anlayın, dönemem." dedi.

Fenerbahçe ile her transfer döneminde ismi anılan eski kaptan Emre Belözoğlu transfer iddialarına yanıt verdi.

"DÖNEMEM"

Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye döneceği yolunda iddialar bulunan Emre Belözoğlu, son noktayı koydu. İlk yarının lideri Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre'nin, kendisini arayıp nabız yoklayan Teknik Direktör Aykut Kocaman'a, "F.Bahçe her zaman kalbimde. Ancak Göksel (Gümüşdağ) Başkan'a ve Abdullah Hoca'ya sözüm var. Beni anlayın, dönemem" dediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada