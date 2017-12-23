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Emre Belözoğlu bütün takıma kıyak yaptı

EMRE BELÖZOĞLU BÜTÜN TAKIMA KIYAK YAPTI

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, tüm takım arkadaşlarına ve eşlerine yılbaşı öncesinde çanta hediye etti.

Tarih : 23 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Emre Belözoğlu Bütün Takıma Kıyak Yaptı(6/10)2

Madipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, yılbaşı öncesinde tüm takım arkadaşlarına jest yaptı.

Kadrodaki oyunculara ve eşlerine, üzerlerinde aile fertlerinin isimlerinin baş harflerinin yer aldığı çanta hediye eden Belözoğlu'na takım arkadaşları teşekkür etti. Emre, dün yapılan antrenman öncesinde arkadaşlarına hediyelerini verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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