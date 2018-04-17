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Emre Belözoğlu: Galatasaray Maçındaki Hareketi Gazetecilere Yaptım
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Emre Belözoğlu: Galatasaray Maçındaki Hareketi Gazetecilere Yaptım

EMRE BELÖZOĞLU: GALATASARAY MAÇINDAKİ HAREKETİ GAZETECİLERE YAPTIM

Galatasaray maçında saha kenarına doğru bakarak hareket yapan Emre Belözoğlu, "Hareketi spor yazarlarına yaptım." dedi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Emre Belözoğlu: Galatasaray Maçındaki Hareketi Gazetecilere Yaptım(10/10)6

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının 45. dakikasında yaptığı hareketle gündeme damgasını vurdu.

Gördüğü sarı kartın ardından kenarıya dönerek, "Yazın bunları" dercesine bir işaret yapan Emre'nin bu hareketi kime yaptığı gece boyunca konuşuldu. Bu tartışmalara son noktayı da yine kendisi koydu.

"BİZE YAPILAN KONUŞULMAZ"

Arda Turan ile birlikte Türk Telekom Stadı'nda en çok tepki alan isim olan tecrübeli futbolcu, bu hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti. Turuncu-lacivertli futbolcu, "Genelde bize yapılan konuşulmaz. Ama benim etmediğim küfür bir hafta konuşulur gibisinden yaptım" ifadesini kullandı.

"TEKMEYİ BEN ATSAM OLAY OLUR"

Kamuoyunda isimlerinin çıktığı için kendilerine yapılanların gözardı edildiğini de dile getiren Emre Belözoğlu, "Tekmeyi ben atsam olay olur. Ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok!" diyerek bu konuda çifte standart uygulandığını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, karşılaşmanın ardından Emre ve Arda'nın sarı kart görmesinden dolayı oyundan aldığını söylemiş, bunun bir tedbir olduğunu ifade etmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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