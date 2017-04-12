EMRE BELÖZOĞLU NEDEN GÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, kardeşi Bihter Belözoğlu'nun mağaza açılışında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Şampiyonluk için son haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyette büyük pay sahibi olan ve oynadığı futbolla alkış alan Emre Belözoğlu, kardeşi Bihter Belözoğlu ve ortağı Merve Yılmaz'ın mağaza açılışında açıklamalarda bulundu.
Çok iyi bir takım olduklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve Galatasaray'a karşı çok iyi oynadık. Biz çok iyi bir takımız, bunu gösterdik. 5 puanlık fark var ama sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Şampiyonluk şansımız var ve elimizden geldiğince son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Maçtan sonra da söylediğim gibi çok iyi mücadele ediyoruz, baskılı futbol oynuyoruz ve son ana kadar kovalıyoruz. Galatasaray karşısında aldığımız galibiyetle ligde bulunduğumuz yeri de hak ettiğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
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